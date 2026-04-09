Евросоюз пытается оправдать свое стремление к усилению надзора и цензуры в Сети с помощью подконтрольных СМИ и неправительственных организаций (НПО). Об этом заявил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

«AI Forensics, финансируемая (финансистом Джорджем. – Прим. ред.) Соросом организация, работающая на Еврокомиссию, утверждает, что Telegram является проблемой, потому что люди могут обсуждать контент из других социальных сетей в приватных телеграм-группах», – написал Дуров в своем канале.

Он указал, что риторика этой НПО распространяется такими глобалистскими изданиями, как El País, Der Spiegel, Wired, AFP, после чего дословно копируется якобы свободной французской прессой: Le Parisien, 20 Minutes, Ouest-France, Le Figaro, пишет «Москва 24».

«Сомневаюсь, что кто-то все еще воспринимает эти организации всерьез – большинство из них потеряли доверие людей во время эпохи COVID. Но важно разоблачать все подобные попытки манипулирования общественным мнением, потому что они используются для отнятия того, что осталось от наших свобод», – заключил Дуров.