 
В России и мире

ЕС оправдывает цензуру в Сети с помощью подконтрольных СМИ - Павел Дуров

0

Евросоюз пытается оправдать свое стремление к усилению надзора и цензуры в Сети с помощью подконтрольных СМИ и неправительственных организаций (НПО). Об этом заявил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

«AI Forensics, финансируемая (финансистом Джорджем. – Прим. ред.) Соросом организация, работающая на Еврокомиссию, утверждает, что Telegram является проблемой, потому что люди могут обсуждать контент из других социальных сетей в приватных телеграм-группах», – написал Дуров в своем канале.

Он указал, что риторика этой НПО распространяется такими глобалистскими изданиями, как El País, Der Spiegel, Wired, AFP, после чего дословно копируется якобы свободной французской прессой: Le Parisien, 20 Minutes, Ouest-France, Le Figaro, пишет «Москва 24».

«Сомневаюсь, что кто-то все еще воспринимает эти организации всерьез – большинство из них потеряли доверие людей во время эпохи COVID. Но важно разоблачать все подобные попытки манипулирования общественным мнением, потому что они используются для отнятия того, что осталось от наших свобод», – заключил Дуров.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026