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Путин поручил выйти на прирост численности населения по итогам 2024 года

Численность населения России должна вернуться к росту по итогам 2024 года, говорится в перечне поручений президента РФ Владимира Путина, опубликованном в пятницу на сайте Кремля.

Правительству поставлена задача изменить целевые показатели проекта единого плана по достижению национальных целей развития, «предусмотрев выход на положительную динамику численности населения по итогам 2024 года и достижение показателя ожидаемой продолжительности жизни 75 лет по итогам 2025 года», пишет ТАСС со ссылкой на документ.

19 июля на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Путин отмечал, что с 2012 по 2018 год численность населения России увеличилась на 3,8 млн человек, однако затем из-за демографических ям и других обстоятельств стала наблюдаться «неблагоприятная картина с точки зрения рождаемости и убытия населения». Президент тогда попросил правительство «посмотреть на этот показатель повнимательнее», подчеркнув, что «цели должны быть реалистичными, но все-таки амбициозными».