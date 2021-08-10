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Задержан подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Орловской области

Мужчина, подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Орловской области, которую искали около трех месяцев, ранее был задержан по подозрению в изнасиловании другого ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

«Он был задержан ранее по подозрению в совершении другого преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные по отношению к несовершеннолетнему), и сейчас находится под стражей», - сказала Волк.

В свою очередь источник в правоохранительных органах региона сообщил ТАСС, что задержанный за убийство девочки проживал по соседству с ней.

Ранее сообщалось, что тело девочки было найдено в селе Казарь в подвале дома. По словам Волк, в поисках пропавшего ребенка принимали участие более трехсот полицейских, представителей региональных управлений СК, МЧС, Росгвардии и волонтеров. Они тщательно обследовали территорию района, в том числе лесные массивы, заброшенные здания и другие объекты. В поисках применялся квадрокоптер, поисковые группы на моторной лодке исследовали акваторию реки Неруч, водолазы осмотрели речное дно.

«Сотрудники полиции опросили местных жителей, проанализировали видеозаписи с уличных камер, совместно со следователями Следственного комитета РФ прорабатывали различные версии исчезновения девочки. Масштабные поисковые и оперативные мероприятия не прекращались с момента поступления заявления отца ребенка», - добавила представитель ведомства.