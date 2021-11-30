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Общество

Псковский губернатор: Нужно готовиться к негативному сценарию распространения нового штамма коронавируса

04.12.2021 10:20|ПсковКомментариев: 5

Жителям Псковской области уже сейчас нужно готовиться к негативному сценарию распространения нового штамма коронавируса. Такое заявление сделал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном обращении.

 «По данным ЮАР, откуда начал распространяться штамм "омикрон", порядка 10% госпитализированных составляют дети до 2 лет. Такой большой доли еще никогда не было. Учитывая скорость распространения штамма, уже сейчас нужно готовиться к негативному сценарию развития событий. Если новая волна начнется до того, как спадет предыдущая, система здравоохранения не выдержит такого удара», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Поэтому глава региона призвал соблюдать меры предосторожности и наращивать темпы вакцинации от коронавируса.

«Вакцинация защитит от пагубных воздействий заболевания, в том числе - и от нового штамма. Особое внимание необходимо уделить вакцинации беременных и кормящих женщин. Чтобы защитить детей, необходимо обезопасить матерей», - заключил губернатор.

Теги: #здоровье #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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