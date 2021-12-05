В России и мире

Омикрон-штамм коронавируса подтвердили у четырех российских туристов

Штамм коронавируса «Омикрон» подтвержден уже у четырех российских туристов, вернувшихся из других стран. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на директора центра «Вектор» Рината Максютова.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность. В организации классифицировали штамм как вызывающий беспокойство.

28 ноября в Нидерландах у 13 туристов из ЮАР выявили новый штамм коронавируса. В страну прибыл 61 человек, после этого полеты запретили. Всех прибывших поместили в условия изоляции и взяли тест на COVID-19. При этом в тот же день медики из Южно-Африканской Республики рассказали, что «Омикрон» быстро распространяется среди людей в возрасте от 20 до 30 лет.

29 ноября кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков рассказал, что «Омикрон», вероятно, появился в организме человека с иммунодефицитом в результате мутации. Предшественником этой мутации, по его словам, является не «Дельта», а, возможно, «Бета»-линия.

30 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что РФ введет двухнедельный карантин для прибывающих из стран с высоким риском заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Речь идет о ЮАР, сопредельных африканских государствах, Китае, Великобритании и других странах, объявивших об обнаружении нового штамма.

5 декабря в Роспотребнадзоре сообщили, что у девяти россиян, вернувшихся из ЮАР, выявили коронавирусную инфекцию. В ведомстве подчеркнули, что держат на контроле ситуацию с возвращением россиян из стран Африканского региона. 3 и 4 декабря специалисты санитарно-карантинного контроля провели все необходимые мероприятия на рейсах из ЮАР и Эфиопии.

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По данным ВОЗ на 6 декабря, пока в мире не зафиксировано ни одного летального случая в результате заболевания новым штаммом COVID-19 «Омикрон». Как отметил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, понадобится еще несколько недель для изучения нового штамма, чтобы окончательно определить степень его заразности и способность вызывать тяжелое течение болезни.

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Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».