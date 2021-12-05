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Умер экс-начальник ГРУ генерал Федор Ладыгин

Умер Федор Ладыгин, возглавлявший в 1990-е годы Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных сил, сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.

Фото : Клуб военачальников РФ

«К сожалению, сегодня утром бывший начальник ГРУ генерал-полковник Ладыгин скончался», — приводит его слова РИА Новости.

Федор Ладыгин родился 10 марта 1937 года в Корочанском районе Белгородской области. В 1959 году он окончил Военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского, а позднее — Высшие академические курсы руководящего состава при Военной академии Генерального штаба ВС СССР.

За свою военную карьеру Ладыгин служил в строевых частях, в НИИ РВСН, а также в ЦНИИ Минобороны СССР.

В 1973 году он перешел в ГРУ, которое возглавил в сентябре 1992 года. Ладыгин руководил управлением до мая 1997 года.