Умер звезда «Маски-шоу» Владимир Комаров

Украинский актер, участник комик-труппы «Маски» Владимир Комаров умер в возрасте 62 года от сердечной недостаточности, сообщает Театр «Маски» в Facebook*.

«Фантастически талантливый, Богом поцелованный, позитивный, добрый, харизматичный, настоящий... Сердечная недостаточность... Просто нет слов», — говорится в заявлении.

Церемония прощания пройдет 1 апреля.

Владимир Комаров родился в Кировоградской области, детство провел в Одессе. С юности любил пантомиму, но образование получил в институте пищевой промышленности. Три года отслужил матросом на Северном флоте.

В 1984-м пришел в «Маски», через три года пошел в Киевский эстрадный театр «Шарж». В 1989-м вернулся в «Маски» и работал до 2002-го. Потом создал дуэт «Одеколон» с Алексеем Агопьяном, а позже — группу «Д-ръ БрМенталь». В 2024-м театр «Дом клоунов» вернул Комарова для новых спектаклей. Он также снимался в кино — на его счету около 20 ролей. Более того, Комаров был мастером по созданию курительных трубок, известным под именем Владимир Сальве.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

