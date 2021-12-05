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В России перенесут рассмотрение законопроекта о введении QR-кодов на транспорте

Законопроект о введении QR-кодов на транспорте на этой неделе не дойдет до рассмотрения в первом чтении в Госдуме, работа над документом будет продолжена.

В Минтрансе заявили, что приняли решение о «целесообразности дальнейшей проработки отдельных положений законопроекта в сфере транспорта, предусматривающего внедрение сертификатов о вакцинации», пишет РБК. «Не дожидаясь завершения официальной процедуры подготовки к рассмотрению законопроекта в первом чтении, Минтранс провел работу по его обсуждению с депутатами профильного комитета Госдумы, экспертами, перевозчиками и общественными организациями. По итогам совещаний принято совместное решение о дальнейшей проработке проекта закона», — отметили в ведомстве.

Рассмотрение обоих законопроектов о QR-кодах — на транспорте и в общественных местах — ранее планировалось на 16 декабря.

По словам близкого к правительству источника РБК, пока «планируется продолжить проработку законопроекта о сертификатах на транспорте, а законопроект о праве вводить сертификаты в общественных местах будет рассмотрен в Госдуме». «Это совместное решение Госдумы и Минтранса с учетом позиции президента и консультаций министра с председателем правительства», — сообщили РБК в пресс-службе Минтранса.