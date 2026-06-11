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Глава Пентагона допустил похищение еще одного президента

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Шеф Пентагона Пит Хегсет признал, что США рассматривают похищение президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля, подчеркнув, что окончательное решение остается за американским президентом Дональдом Трампом.

«Все опции находятся на столе», — ответил Хегсет журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

Министр добавил, что решение о возможных действиях принимает президент США.

Вашингтон в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Остров свободы, а также объявил чрезвычайное положение в связи с угрозой нацбезопасности США, якобы исходящей от Гаваны. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании, пишет РИА Новости.

В январе США нанесли массированный удар по столице Венесуэлы Каракасу, захватили президента Николаса Мадуро и его жену, после чего вывезли их в Нью-Йорк. Трамп заявил, что они предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к наркотерроризму. Сам Мадуро и его супруга вину отрицают.

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