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Президент Казахстана обратился к лидерам ОДКБ с просьбой о поддержке

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал «уместным и своевременным» обращение к партнерам по Организации договора о коллективной безопасности, сообщает «Sputnik Казахстан».

По итогам совещания в столице страны Токаев направил обращение к лидерам стран ОДКБ с просьбой о поддержке Казахстана в сложившемся кризисе. По его словам, задача — преодолеть «террористическую угрозу».

Касым-Жомарт Токаев заявил, что захват крупных объектов инфраструктуры осуществляют «террористические банды». По его словам, речь идет о «внешней агрессии», поскольку речь идет о группах, подготовленных за рубежом.

Отметим, в ОДКБ помимо Казахстана входят Россия, Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан.