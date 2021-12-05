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Жительница Ленобласти утонула в крещенской купели на глазах своих детей

Жительница Ленинградской области нырнула в необорудованную купель и больше не появилась на поверхности. О подробностях трагедии сообщают «Невские новости» со ссылкой на начальника отдела информации и связи с общественностью ГУ МЧС России по области Дмитрия Ушинского.

Фото: пресс служба ВОСВОД Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Крещенские купания проводились у деревни Выры Гатчинского района. Известно, что за гибелью матери наблюдали ее муж и дети, которые в этот момент находились рядом. Ушинский подчеркнул, что спасатели по первому сигналу отправились к проруби, тело утонувшей еще 19 января женщины водолазы пытаются найти до сих пор.

«Спасательные формирования были незамедлительно направлены к месту происшествия, но по сей день продолжаются поисковые работы», — отметил он.

Ушинский также ответил, почему во время крещенских купаний рядом с иорданью не было ни одного спасателя. Он напомнил, что в Ленинградской области были подготовлены специальные места для омоновений, а указанная купель к их числу не относится.

«Это несанкционированное место. Это место не было согласовано с органами местного управления. Во всех санкционированных местах дежурили спасатели, там ни одного происшествия не зафиксировано», — заключил он.