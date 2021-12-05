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В России и мире

Более 60 тысяч жителей Донбасса прибыли в Россию

21.02.2022 09:38|ПсковКомментариев: 0

Порядка 61 тыс. жителей ДНР и ЛНР прибыли в Россию после объявленной в самопровозглашенных республиках в минувшую пятницу эвакуации. Об этом сообщил в понедельник врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

«По итогам работы за ночь число прибывших в Россию жителей Донбасса выросло до 61 тысяч», - цитирует его ТАСС.

Александр Чуприян отметил, что более 1 тыс. жителей Донбасса, эвакуированных в Россию, получили выплаты в размере 10 тыс. рублей. 

«У нас увеличивается количество выплат и документов, которые готовятся к этим выплатам. Мы получили около 4 тыс. заявлений, более 1 тыс. человек получили выплаты. Уверен, что в ближайшее время эта цифра значительно увеличится», - сказал он.

По словам Александра Чуприяна, положительные тесты на ковид выявлены у небольшого количества прибывших в РФ жителей Донбасса, их менее двух десятков.

Теги: #ЛНР #ДНР
Источник: Псковская Лента Новостей
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