Товары из недружественных стран будут перегружать на границе в Псковской области

Фуры, перевозящие грузы из недружественных стран, будут перегружать товар на границе в Псковской области. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
Губернатор принял участие в совещании под председательством первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова по вопросу осуществления международных автомобильных перевозок грузов.
С 10 октября вступит в силу постановление правительства РФ о запрете грузовых перевозок по территории России транспортными средствами тех стран, которые ввели в отношении России ограничительные меры в сфере международных автоперевозок.
«Правительство РФ поддержало наше обращение, и Псковская область включена в число регионов, где этот запрет не будет применяться, если товар будет перегружаться или перецепляться на транспортные средства российских или белорусских перевозчиков. Это позволит не только зеркально ответить недружественным странам, но и поддержать наших предпринимателей», – отметил Михаил Ведерников.
По его словам, все возникающие вопросы оперативно отрабатываются в тесном взаимодействии с органами таможни, Минтрансом и перевозчиками.