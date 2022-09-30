Очереди из беженцев образовались на границе Печорского района с Евросоюзом

Большие очереди из беженцев образовались на российско-эстонской границе в Печорском районе. Они преимущественно состоят из украинских беженцев, сообщил глава района Сергей Тарасик в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Глава Себежского района Леонид Курсенков в беседе с корреспондентом ПЛН объяснил, что очереди на пункте «Бурачки» вызваны капремонтом объекта.
«У нас давно проблемы на "Бурачках", потому что объект находится под капремонтом. Есть обращение Федеральной таможенной службы и всем остальным о том, что надо выбирать другие пункты. Эти очереди существуют давно. Я не владею информацией, беженцы там пресекают границу или кто-то другой», – добавил он.
Напомним, огромные очереди из легковых автомобилей образовались на пунктах пропуска через государственную границу в Псковской области. Например, в очереди на выезд из страны в пункте пропуска «Куничина Гора» стоят 80 легковых автомобилей, за сутки там оформили 75 машин.