В России и мире

Путин: Распад исторической России под названием СССР — на совести большевиков и руководства КПСС

К развалу СССР привели ошибки большевиков в разные годы, распад исторической России - на их совести. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в телеобращении к гражданам 21 февраля.

«Еще за два года до развала СССР его судьба была фактически предрешена. Это сейчас радикалы и националисты, в том числе и прежде всего на Украине, приписывают себе заслугу завоевания независимости», - цитирует его ТАСС.

Однако, сказал Владимир Путин, это совсем не так. «К распаду нашей единой страны привели исторические, стратегические ошибки лидеров большевиков, руководства КПСС, допущенные в разное время в государственном строительстве, экономической и национальной политике. Распад исторической России под названием СССР - на их совести», - подчеркнул российский лидер.

Он указал, что право выхода республик из СССР было «миной», так как бацилла национализма в годы советской власти никуда не делась. Путин заявил, что Россия после распада СССР всегда сотрудничала с Украиной открыто, честно и с уважением к ее интересам.