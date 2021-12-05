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Парламенты ЛНР и ДНР ратифицировали договор о дружбе и сотрудничестве с Россией

Парламенты ЛНР и ДНР ратифицировали договор о дружбе и сотрудничестве с Россией.

Так, народный совет (парламент) Луганской народной республики (ЛНР) во вторник ратифицировал договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между ЛНР и Российской Федерацией. Ратификацию единогласно одобрили 46 из 46 депутатов, участвующих в чрезвычайном пленарном заседании. Было проведено сначала первое, затем второе, окончательное чтение.

Фото: ТАСС

По окончании голосования раздались аплодисменты. Депутаты аплодировали стоя, с возгласами «Спасибо, Россия!», передает ТАСС.

Также народный совет (парламент) Донецкой народной республики (ДНР) ратифицировал договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между ДНР и Российской Федерацией. Ратификацию договора единогласно одобрили все 87 депутатов Народного совета, участвующие в чрезвычайном пленарном заседании. Соответствующий закон принят в двух чтениях. Депутаты стоя приветствовали это событие аплодисментами.

Закон о ратификации договора с РФ вступит в силу после его подписания главой ДНР Денисом Пушилиным и опубликования на сайте Народного совета.

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Напомним, президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В ночь на вторник они поступили в Госдуму на ратификацию.