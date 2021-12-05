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В России и мире

Сокращений в государственных учреждениях не будет — Минтруд

05.03.2022 17:14|Псков

Сокращений в государственных учреждениях не будет. Об этом сообщил Минтруд в своем Telegram-канале.

«Эти организации — больницы, школы, поликлиники, детские сады и другие — продолжают работать вне зависимости от внешних обстоятельств», — говорится в сообщении.

Ранее Минтруд сообщал, что все меры социальной поддержки, включая пенсии, пособия, единовременные выплаты, сохраняются. Так, в Пенсионном фонде есть средства на выплату пенсий, а также необходимые меры социальной поддержки. В Фонде социального страхования достаточно средств для выплаты пособий по временной нетрудоспособности.

Теги: #минтруд #работа
Источник: Псковская Лента Новостей
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