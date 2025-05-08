В России и мире

Новым папой римским стал кардинал Роберт Прево из США

Новым папой римским стал кардинал Роберт Прево из США. Он взял имя Лев XIV, пишет ТАСС.

Скриншот: Vatican Media

Это первый в истории понтифик из США.

Ранее сообщалось, что кардиналы, участвующие в конклаве, избрали нового главу Римско-католической церкви. Об этом по традиции возвестил белый дым из трубы печи, установленной в Сикстинской капелле в Ватикане, где проходило голосование. Конклав начался вечером 7 мая и продлился чуть более одного дня.

Смотрите также Избран новый папа римский

Папа римский Франциск скончался в возрасте 88 лет 21 апреля в 07:35 утра по местному времени (08:35 по московскому времени) в резиденции в Ватикане в Доме Святой Марты.