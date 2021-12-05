В России и мире

Apple запретила россиянам просмотр своей весенней презентации на YouTube

Американская компания Apple отключила для российских пользователей доступ к весенней презентации на официальном сайте и на YouTube, пишет РИА Новости.

«Видео недоступно. Владелец видео запретил его просмотр в вашей стране», - сообщается на странице трансляции на YouTube.

Ранее Apple сообщила, что приостанавливает продажи товаров в России, ограничит доступ к приложениям RT и Sputnik вне РФ, а также ограничит использование системы платежей из-за ситуации вокруг Украины.

Напомним, с 24 февраля РФ проводит спецоперацию на Украине. Евросоюз, США и другие страны в ответ ввели санкции.