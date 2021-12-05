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Роскомнадзор предлагает россиянам вести бизнес в «Одноклассниках»

Роскомнадзор через госуслуги рассылает россиянам письма о прекращении работы социальной сети Instagram на территории России, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Яндекс.Дзен

«В связи с тем, что руководство социальной сети Instagram вопреки международному праву впервые в истории и только в отношении россиян разрешило призывы к насилию, Генеральная прокуратура приняла решение о запрете этой соцсети в России», - говорится в сообщении.

Отмечается, что для информирования знакомых, переноса фото- и видеоматериалов с аккаунтов на другие ресурсы, в том числе в российские соцсети, выделили время на переходный период. Поэтому Instagram прекратит работу на территории РФ с 00.00 14 марта.

«Поскольку Россия является страной, имеющей свои конкурентоспособные интернет-платформы, в том числе соцсети VK и "Одноклассники", с охватами в десятки миллионов пользователей, надеемся, что ваш переход в эти интернет-среды произойдет быстро, а в перспективе вы откроете для себя новые возможности коммуникации и ведения бизнеса», - добавили в письме.

Ранее Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.

Позже вице-президент компании-оператора обеих социальных сетей Meta Ник Клегг заявил, что новая политика Facebook и Instagram будет применяться только на Украине, давая возможность местным пользователям высказывать гнев в адрес российских войск.

Напомним, обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.

21 февраля Путин подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Также президент РФ и главы обеих республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, которые на следующий день были ратифицированы самими республиками и Москвой.

Утром 24 февраля российский лидер Владимир Путин в своем специальном телеобращении заявил, что в Донбассе будет проведена специальная операция с целью защиты мирного населения. После этого президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение на всей украинской территории. Позже было объявлено о разрыве дипотношений с РФ.