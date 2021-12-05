В ГД внесли проект об отсрочке по ОСАГО въезжающим из ДНР, ЛНР и Украины

В Госдуму внесен проект депутата Константина Затулина («Единая Россия») об отсрочке на оформление ОСАГО экстренно въезжающим в РФ из ДНР, ЛНР и Украины гражданам. Об этом сообщает РИА Новости.
«Предлагаемый законопроект дает право лицам, въезжающим в экстренном порядке на территорию РФ на личном транспорте, отсрочки по оформлению полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств на срок 10 календарных дней с даты въезда», - говорится в пояснительной записке к документу.
Данная норма распространяется только на лиц, въехавших в Россию с территории Украины, Донецкой народной республики, Луганской народной республики, отмечается в материалах.
«Эти граждане смогут пересекать границу с Российской Федерации, не имея полиса ОСАГО», - сообщается в записке. При этом с данной категории граждан не снимается обязательство по оформлению полиса ОСАГО по истечении предлагаемого срока, отмечается там.