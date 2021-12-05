В Совфеде заявили о скором окончании спецоперации на Украине

Специальная военная операция на Украине довольно скоро закончится, Россия не собирается ее затягивать, заявил замруководителя комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству Андрей Климов в ходе брифинга со СМИ Африки и Азии.
«Специальная военная операция РФ довольно скоро закончится, мы не собираемся ее специально растягивать», - сказал сенатор. Как только сделаем Украину безопасной для России, всего мира, биолаборатории - посмотрим, что там происходит, обеспечим безопасность ядерных объектов, добавил он. «После этого военная фаза прекратится», - заявил Климов, отметив, что это произойдет в недалеком будущем, передает РИА Новости.
Вместе с тем, подчеркнул он, страны Запада продолжают поставлять на Украину вооружения, заливая костер бензином.
Напомним, Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.