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В Южной Осетии назначили референдум о присоединении к России

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил референдум о вхождении республики в состав Российской Федерации на 17 июля. На сайте главы Южной Осетии сообщается, что сегодня был подписан соответствующий указ.

В заявлении отмечается, что президент руководствовался «историческим стремлением народа Республики Южная Осетия к воссоединению с Россией».

В бюллетень референдума будет внесен вопрос: «Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?».

Как отмечает «МК», 8 мая был избран новый президент Южной Осетии Алан Гаглоев. Но пока она не вступил в должность. Инаугурацию избранного президента Южной Осетии Алана Гаглоева планируется провести 24 мая. Ранее он заявил, что референдум в республике будет проведен, как только наступит время, по согласованию дальнейших шагов с Российской Федерацией.