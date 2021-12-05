В России и мире

Россия перераспределяет дипломатов в Азию и СНГ

Высланные из ЕС российские дипломаты трудоустраиваются, идет перераспределение дипломатического состава. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

«Перераспределение нашего дипломатического состава идет. Это не просто их сейчас временное трудоустройство в центральном аппарате, нет, а просто пересматривается вся конструкция кадровой работы», - цитирует ее РИА Новости.

Мария Захарова добавила, что будут укрепляться азиатские направления и направления СНГ.