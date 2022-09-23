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Бывшую журналистку Первого канала Марину Овсянникову объявили в розыск

МВД России объявило в розыск экс-сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову, следует из ведомственной базы разыскиваемых.

Фото: Alexander Zemlianichenko / РИА Новости

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», - приводит сообщение ведомства РИА Новости. О какой статье идет речь, не уточняется.

В августе суд в Москве отправил Овсянникову под домашний арест.

Ей предъявили обвинение по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ), которая предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы, сообщал ее адвокат Дмитрий Захватов.

По его словам, поводом для возбуждения дела послужил пикет на Софийской набережной Москвы. До этого Овсянникову уже несколько раз оштрафовали по статье КоАП о дискредитации российской армии.

В середине марта Овсянникова, которая тогда работала редактором программы «Время», появилась в прямом эфире с плакатом пацифистского содержания. Первый канал начал проверку, она была уволена.

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После этого ее на работу на несколько месяцев взяло немецкое издание Die Welt.