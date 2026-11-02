У одного из крупнейших хостинг-провайдеров в РФ произошел сбой

Провайдер признал серьёзные проблемы с инфраструктурой, а инженеры вручную восстанавливают работу оборудования в дата-центрах.

В ночь на 2 ноября у одного из крупнейших российских хостинг-провайдеров Beget произошёл масштабный сбой. Клиенты столкнулись с недоступностью сайтов, а компания признала серьёзный инцидент и направила инженеров восстанавливать инфраструктуру непосредственно в дата-центрах.

Первые официальные объяснения появились глубокой ночью. В 01:50 по московскому времени Beget признал крупный инцидент и сообщил, что задействовал все доступные ресурсы для восстановления стабильной работы. В 03:03 компания уточнила, что специалисты продолжают ремонт и одновременно расследуют причины произошедшего. Конкретные сроки устранения неполадок тогда не назывались.

К 05:23 ситуация оставалась сложной. В очередном обновлении Beget сообщил, что проблема носит комплексный характер и затрагивает все уровни архитектуры. Инженерам пришлось вручную настраивать оборудование непосредственно в дата-центрах. Компания заявила, что команды работают в усиленном режиме, а следующую информацию опубликуют после получения подтверждённых результатов диагностики.

В комментариях в официальной группе во «ВКонтакте» Beget раскрыл ещё несколько деталей. На вопрос пользователя, не связана ли авария с атакой беспилотников, представитель компании ответил, что причина не в БПЛА. В другой ветке обсуждения Beget заявил, что инцидент не связан с PHP. Непосредственную причину сбоя компания по-прежнему не назвала и пообещала сообщить подробности после появления подтверждённой информации.

Последствия ощутили владельцы сайтов, размещённых на серверах Beget. Пользователи жаловались на невозможность открыть собственные ресурсы и сайты клиентов. Во время сбоя перестали открываться панель управления хостингом и личный кабинет, при подключении возникала ошибка 502 Bad Gateway. Проблемы также затронули виртуальные серверы VPS, почтовые серверы и DNS. Среди недоступных сторонних ресурсов оказался сайт национальной системы цифровой маркировки товаров «Честный знак».

Система мониторинга Detector404 зафиксировала всплеск жалоб из Москвы и Санкт-Петербурга. Сообщения о недоступности продолжали появляться и утром. При этом Beget пока не сообщил, сколько клиентов столкнулись с перебоями.

Масштаб потенциальных последствий связан с положением Beget на российском рынке хостинга. Согласно переписи хостингов от 8 октября, на инфраструктуре компании размещались 334 562 действующих сайта в доменных зонах .RU, .РФ и .SU. На Beget приходилось 14,6% всех работающих сайтов, выявленных исследованием. По этому показателю провайдер опережал REG.RU и Timeweb.

Beget также занимается регистрацией доменных имён и управлением ими. Компания работает с российскими зонами .RU, .РФ и .SU, а также с международными доменами, включая .COM, .NET и .ORG. По статистике StatOnline на 25 октября, только в зоне .RU за Beget числилось 552 706 доменов, или 8,87% общего количества. Однако число зарегистрированных доменов нельзя приравнивать к количеству сайтов на серверах провайдера, тем более к числу ресурсов, пострадавших от нынешнего сбоя.

Техническая причина аварии пока неизвестна. Формулировка Beget о проблемах на всех уровнях архитектуры не позволяет установить, где именно возник первоначальный отказ. Компания не сообщала о кибератаке, повреждении оборудования, потере данных или сбое электропитания. При этом Beget отдельно исключил версию с атакой БПЛА. Упоминание ручной настройки инфраструктуры подтверждает сложность восстановительных работ, но само по себе не раскрывает механизм произошедшего.

В последние месяцы клиенты Beget уже сталкивались с проблемами доступности. Ранее компания объясняла перебои особенностями фильтрации интернет-трафика на стороне внешних операторов связи. Тогда серверы провайдера продолжали работать штатно, а доступ к отдельным ресурсам зависел от региона и используемого оператора. Связи между прежними ограничениями и аварией 2 ноября пока не установлено.

Для владельцев интернет-магазинов, корпоративных сайтов и других проектов длительная недоступность хостинга означает потерю посетителей, невозможность принимать заказы и перебои в работе связанных сервисов. Сбой затронул не только размещённые сайты, но также VPS, почтовые серверы и DNS, поэтому последствия могли выходить за пределы обычной недоступности веб-страниц. На момент последнего проверенного сообщения компания продолжала восстановление и расследование причин аварии, пишет SecurityLab.