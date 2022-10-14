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Экоактивисты облили томатным супом картину Ван Гога

Экоактивисты движения Just Stop Oil залили томатным супом шедевр Ван Гога «Подсолнухи» в Лондонской национальной галерее 14 октября.

Фото: Just Stop Oil

Две молодые девушки вошли в комнату в галерее на Трафальгарской площади около 11:00, а затем вылили две банки томатного супа Heinz на знаменитую картину 1888 года, которая оценивается в 72,5 млн фунтов стерлингов, пишет «Российская газета» со ссылкой на Sky News.

Видео: РИА Новости

Затем каждая из них «приклеила к стене» одну руку под картиной, и обе прокричали: «Что ценнее – искусство или жизнь? Это дороже еды и правосудия? Вас больше волнует защита картины или защита нашей планеты и людей?»

Активисты, продемонстрировав опустошенные жестянки, также прокричали, что «топливо недоступно для миллионов голодных и холодных семей, они не могут позволить себе даже разогреть банку супа».

Картина на случай таких акций спрятана под защитным стеклом.

Как уточняет издание, на фоне случившегося посетители позвали охрану.

Движение Just Stop Oil выступает против добычи нефти.