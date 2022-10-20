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Экоактивисты облили картофельным пюре картину Моне в музее Германии

Экоактивисты облили картину «Стога сена» Клода Моне в музее Потсдама, сообщает The Guardian. Представители организации «Последнее поколение» облили полотно, а затем приклеили собственные руки к стене. Они заявляют, что таким образом пытаются привлечь внимание к мировой экологии. «Люди голодают, люди замерзают, люди умирают», - говорит один из активистов на видео, размещенном в соцсетях «Последнего поколения».

Это произошло всего через девять дней после того, как в Национальной галерее Лондона экоактивисты облили томатным супом картину Винсента Ван Гога, отмечает «Интерфакс».

В прошлом году представители «Последнего поколения» устроили голодовку перед зданием Рейхстага, протестуя таким образом против «нежелания политиков действовать в связи с климатической ситуацией». А ранее в этом году они приклеили себя к оживленной трассе.

Активисты заявляют, что они представители последнего поколения, которое может остановить грядущий коллапс.

В июле двое итальянских экоактивистов приклеили собственные руки к стеклу, которое защищает картину Боттичелли «Весна» в галерее «Уфицци».