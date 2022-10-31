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Интерактивную систему «Народная программа» разработали в России

Информационную интерактивную систему «Народная программа» разработали в Самарской области. Об этом первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил в своём Telegram-канале.

Фото: Андрей Турчак / Telegram

«Обсудили реализацию Народной программы "Единой России" с секретарём нашего Самарского реготделения, губернатором области Дмитрием Азаровым. Он представил информационную интерактивную систему "Народная программа", которую разработали наши самарские коллеги. С её помощью любой человек может зайти на специальный сайт и увидеть, как работает Народная программа, какие проекты уже реализованы в конкретном городе или районе», - рассказал Андрей Турчак.

Сейчас в систему внесены уже более 5,4 тысячи объектов Народной программы в Самарской области - реальные результаты, которые каждый может проверить и оценить, заметил сенатор.

«Помимо контроля и оценки качества уже исполненных проектов, избиратель может связаться с ответственным депутатом на любом этапе реализации того или иного объекта. И, при необходимости, повлиять на то, как и что будет построено или отремонтировано. Сделать это просто и удобно. Система вообще очень удобная с пользовательской точки зрения. Будем рекомендовать её к использованию и в других реготделениях "Единой России"», - добавил Андрей Турчак.