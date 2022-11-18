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Врач скинул медсестру с 25-го этажа на Урале

Свердловский врач в состоянии алкогольного опьянения скинул свою знакомую, работающую медсестрой, с 25-го этажа. Ему предъявили обвинение в убийстве по неосторожности.

Следствие считает, что мужчина в нетрезвом состоянии случайно столкнул подругу с балкона, расположенного на 25-м этаже дома на улице Академика Семихатова. Он схватил девушку сзади и начал подсаживать и приподнимать на ограждение балкона, однако не рассчитал силы и случайно скинул её с высоты. От полученных травм девушка скончалась, пишет RuNews.24.

Спирин свою вину признал. Он рассказал, что понимал возможные последствия своих действий, но из-за того, что находился в нетрезвом состоянии, не предпринял никаких мер для предотвращения падения своей подруги. Уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, рассказали в региональной прокуратуре.