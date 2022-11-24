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Муравья возрастом 35 млн лет обнаружили в куске балтийского янтаря

Ученые Технологического института Нью-Джерси обнаружили древнейшего в мире муравья. Насекомое оказалось замуровано в куске балтийского янтаря, найденного в 30-х годах XX века. Возраст муравья, по данным журнала New Scientist, 35 млн лет.

Фото: Newscientist / Christine Sosiak

Сотрудница института Кристин Сосиак рассказала, что сначала исследователи отнесли муравья к роду Platythyrea. Это хищные муравьи, которые встречаются в тропиках и субтропиках.

Однако 3D-модель дала возможность получше рассмотреть находку, пишет RuNews24. Оказалось, что в янтаре запечатлен представитель редкого рода. От своих собратьев муравей в балтийском янтаре отличается отсутствием глаз, остроконечных челюстей, сегмента талии и специальной железы, отвечающей за выделение защитных жидкостей.

Ученые пришли к выводу, что ближе всех к найденному насекомому находятся африканские муравьи рода Dissimulodorylus perseus.