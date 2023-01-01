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Дед Мороз посохом избил прохожего за нерассказанный стишок

Днем 1 января мужчина стал жертвой агрессивного Деда Мороза в Москве. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, сказочный персонаж избил прохожего посохом и черенком от лопаты за то, что тот отказался рассказывать ему стишок.

Пострадавший был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, сотрясением и гематомами. Правоохранители проводят проверку.

Ранее в центре столицы в новогоднюю ночь избили уже Деда Мороза. У мужчины возник конфликт с охранником супермаркета, после чего его избили и вышвырнули из магазина.