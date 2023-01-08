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В России зафиксирован первый случай нового штамма омикрона — «Кракен»

В России зафиксирован первый случай нового штамма омикрона - «Кракен». Об этом сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.

«Новый субвариант омикрона - XBB.1.5 "Кракен" был обнаружен в Пензенской области, в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2, ежедневно загружаемых в национальную базу VGARus», - говорится в сообщении.

Подвариант коронавируса XBB.1.5 «Кракен» впервые выявили в США 22 октября 2022 года, с тех пор он распространился практически по всей Европе. По данным ВОЗ, новый штамм намного более заразный, однако заболевшие переносят его сравнительно легко.