Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Новая «Пчёлка» в Пскове
100 псковских миллионеров
Новогодняя акция на Geely
лонгрид кушать подано
Газ в быту
Сквер вдоль Сиреневого бульвара
Бюджет по 15 округу на 2023 год
Политические итоги-2022
Господин Рейтингомер
рейтинг-2022 100 влиятельных псковичей
Курс на 2023 ЛОНГРИД
о псковском футболе
в Кремль платно
показания электросчетчиков
Цифровая гигиена для детей
 
 
 
ещё В России и мире 08.01.2023 11:000 Самолёт застрял в снегу перед вылетом из аэропорта Перми 12.01.2023 09:180 В России зафиксирован первый случай нового штамма омикрона — «Кракен» 12.01.2023 09:060 День развития России предлагают начать праздновать 12 января 11.01.2023 18:430 Сергей Шойгу назначил командующего объединенной группировкой войск 11.01.2023 15:400 «Долго. Слишком долго»: Путин раскритиковал работу по оформлению заказов на воздушные суда 11.01.2023 14:440 Эстония потребовала сократить штат посольства России с 1 февраля
 
 
 
Самое популярное 09.01.2023 20:221 В 2023 году вступят в силу новые правила установки мангалов, сжигания листвы и мусора 11.01.2023 08:564 «Дома зашатались от взрывной волны»: лёд треснул на Псковском озере 09.01.2023 11:070 Псковичи обсуждают в Сети содержимое брюха купленного в магазине окуня. ФОТО 05.01.2023 19:452 Интерактив: Ни разу такой пробки даже близко не видел 10.01.2023 16:321 Водителя снегоуборочного трактора избили в Пскове. ВИДЕО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

В России зафиксирован первый случай нового штамма омикрона — «Кракен»

12.01.2023 09:18|ПсковКомментариев: 0

В России зафиксирован первый случай нового штамма омикрона - «Кракен». Об этом сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.

«Новый субвариант омикрона - XBB.1.5 "Кракен" был обнаружен в Пензенской области, в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2, ежедневно загружаемых в национальную базу VGARus», - говорится в сообщении.

Подвариант коронавируса XBB.1.5 «Кракен» впервые выявили в США 22 октября 2022 года, с тех пор он распространился практически по всей Европе. По данным ВОЗ, новый штамм намного более заразный, однако заболевшие переносят его сравнительно легко.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Каких перемен ждёте в 2023 году?
В опросе приняло участие 261 человек
12.01.2023, 09:450 Следующие длинные выходные ждут россиян уже в феврале 12.01.2023, 09:370 Против официального выходного дня на старый Новый год каждый второй пскович – эксперты 12.01.2023, 09:260 Молодёжь Пскова приглашают на экскурсию о памятнике ЮНЕСКО 12.01.2023, 09:180 В России зафиксирован первый случай нового штамма омикрона — «Кракен»
12.01.2023, 09:150 Почти 300 тысяч россиян стали банкротами в 2022 году 12.01.2023, 09:060 День развития России предлагают начать праздновать 12 января 12.01.2023, 08:550 Пропавшего в декабре мужчину продолжают искать в Псковской области 12.01.2023, 08:470 Музыкант-балалаечник проведет творческую встречу в Пскове
12.01.2023, 08:380 Понятие мобилизационного резерва растолковали россиянам 12.01.2023, 08:280 Северо-Запад России попадет в штормовую зону 12.01.2023, 08:120 Воспитанники псковского «Зубренка» подвели итоги 2022 года 12.01.2023, 07:530 Об опасности неправильного закаливания предупредил врач
12.01.2023, 07:340 Заключён контракт на ремонт первой очереди псковского «Пентагона» 12.01.2023, 07:173 В российских школах могут ввести обязательное «трудовое воспитание» 12.01.2023, 06:580 День работника прокуратуры отмечают в России 12 января 11.01.2023, 22:000 Послушать колядки смогут псковичи в областной библиотеке имени Курбатова
11.01.2023, 21:401 Директора киношколы отправили в колонию на 15 лет за педофилию 11.01.2023, 21:190 Псковских школьников приглашают на историко-креативный конкурс 11.01.2023, 21:071 Виновнику поджога автомобиля Lexus в Пскове вынесли приговор 11.01.2023, 21:000 Ученые предложили лечить диабет с помощью низкоуглеводной диеты
11.01.2023, 20:570 Сотрудники МВД посетили отделение социальной реабилитации несовершеннолетних 11.01.2023, 20:390 Завод «Титан-Полимер» подвел итоги 2022 года 11.01.2023, 20:390 Акция по сбору макулатуры стартовала в Псковской области 11.01.2023, 20:300 Место падения самолета Ил-2 изучают поисковики в Невельском районе
11.01.2023, 20:170 Псковичей приглашают на литературно-художественную программу «Звезда и смерть Фёдора Сологуба» 11.01.2023, 20:000 Лекцию «Пара слов о Вселенной» проведёт директор Псковского планетария 11.01.2023, 19:400 Ушедшего из больницы мужчину продолжают разыскивать в Пскове 11.01.2023, 19:210 Псковичи могут стать участниками международного фестиваля музыки и танца
11.01.2023, 19:111 Виновнику смертельного ДТП в Красногородске вынесли приговор 11.01.2023, 19:000 Как защитить себя от ОРВИ и гриппа, напомнили в Роспотребнадзоре 11.01.2023, 18:593 Громкий скандал в тихом районе Пскова: подробности избиения водителя трактора 11.01.2023, 18:430 Сергей Шойгу назначил командующего объединенной группировкой войск
11.01.2023, 18:430 Произведения композиторов эпохи раннего барокко прозвучат на концерте органной музыки в Пскове 11.01.2023, 18:270 Презентация книги Владимира Потресова состоится в Пскове 13 января 11.01.2023, 18:150 Архивные документы о Псково-Печерском монастыре опубликовали в Сети 11.01.2023, 18:030 Порядка 10 невест посетили День открытых дверей в особняке Лавриновского в Пскове
11.01.2023, 18:002 Школьные прогульщики зарабатывают больше - исследование 11.01.2023, 17:570 Психолог рассказала о влиянии навязчивых мыслей на жизнь 11.01.2023, 17:500 Погрузка на Октябрьской железной дороге в Псковской области выросла на 17% в 2022 году 11.01.2023, 17:400 Андрей Турчак предложил привлекать жителей к приёмке работ по благоустройству дворов
11.01.2023, 17:362 Камера – друг человека 11.01.2023, 17:340 Более 700 тысяч рублей взыскали в пользу потребителей в Псковской области 11.01.2023, 17:271 Псковский губернатор вручил паспорта переселенцам из Херсонской области 11.01.2023, 17:180 Россиянам подсказали позволяющие меньше мерзнуть изменения в питании
11.01.2023, 17:054 Полиция ищет свидетелей избиения водителя снегоуборщика под Псковом 11.01.2023, 17:000 Путин призвал обеспечить дальнейшее снижение бедности в России 11.01.2023, 16:522 Лес в Малой Гоголёвке хотят перевести в рекреационную зону 11.01.2023, 16:460 Названы обстоятельства гибели учителя технологии псковского лицея №8
11.01.2023, 16:461 Совершение добрых дел помогает при депрессии, заявили психологи 11.01.2023, 16:421 Весна покажет 11.01.2023, 16:390 Ушла из жизни ребенок войны, великолучанка Зоя Хохлова 11.01.2023, 16:350 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 11 января
11.01.2023, 16:270 Ребёнка с опоясывающим лишаем госпитализировали в псковскую инфекционку 11.01.2023, 16:221 Города с населением до 300 тысяч человек подключат к конкурсу лучших проектов создания комфортной среды 11.01.2023, 16:200 Молодой человек украл продукты питания в великолукском магазине 11.01.2023, 16:070 Границы Псковской области с двумя субъектами России внесли в ЕГРН в 2022 году
11.01.2023, 15:580 Памятку по порядку предоставления и заполнения уведомления о суммах налога представили псковичам 11.01.2023, 15:560 Девочка появилась первой на свет в великолукском роддоме в 2023 году 11.01.2023, 15:470 Оксимирона* признали виновным в призывах к сепаратизму 11.01.2023, 15:420 Любопытных окуней встретил рыбак в Невельском районе. ВИДЕО
11.01.2023, 15:410 «Обратный отсчет»: Петр Алексеенко об итогах 2022 года и планах псковских коммунистов. ВИДЕО 11.01.2023, 15:400 «Долго. Слишком долго»: Путин раскритиковал работу по оформлению заказов на воздушные суда 11.01.2023, 15:360 VK планирует вложить 300 млн рублей в российские студии видеоигр 11.01.2023, 15:321 Паломники показали отреставрированную церковь святой Варвары в Печорах изнутри. ВИДЕО
11.01.2023, 15:294 Напавшего на водителя снегоуборщика мужчину под Псковом подозревают в нарушении ПДД 11.01.2023, 15:170 Форум депутатов-коммунистов планируют провести в Пскове зимой 11.01.2023, 15:160 Москву заполонили опьяневшие птицы 11.01.2023, 15:111 Отечественные кнопочные телефоны стали лидерами на российском рынке
11.01.2023, 15:080 Более пяти детей получили травмы в ДТП в Псковской области за 10 дней нового года 11.01.2023, 15:000 Антивирусные напитки: как псковичам защитить себя от простуды 11.01.2023, 14:560 Преимущества КПРФ в борьбе с ЛДПР за второе место назвал Петр Алексеенко 11.01.2023, 14:501 Комнаты в России подорожали на 13% за год
11.01.2023, 14:450 Синоптик оценила вероятность наступления крещенских морозов в Псковской области 11.01.2023, 14:440 Эстония потребовала сократить штат посольства России с 1 февраля 11.01.2023, 14:371 30-летие восстановления коммунистической партии планируют отметить в Псковской области 11.01.2023, 14:351 Каждый четвертый пскович адаптируется на новом рабочем месте за месяц − исследование
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru