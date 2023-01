В России и мире

Всемирный день The Beatles отмечается 16 января

С 2001 года по решению ЮНЕСКО 16 января отмечается Всемирный день The Beatles (World Beatles Day).

Фото: Википедия

Дата выбрана не случайно. 16 января 1957 года в Ливерпуле открылся клуб The Cavern, где начали свой путь к славе тогда еще никому неизвестные молодые музыканты Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон. Спустя несколько лет к ним присоединился еще один — Ринго Старр, сообщает calend.ru.

Позже 16 января случилось еще одно знаменательное событие в истории The Beatles: в этот день в 1964 году журнал Cashbox присвоил песне «I Want To Hold Your Hand» первое место в американском хит-параде, после того как этот сингл разошелся миллионным тиражом всего за 10 дней.

В привычном составе The Beatles отработали восемь лет. За это время они официально сочинили более 240 песен, записали множество синглов, выпустили 13 альбомов, каждая песня из которых становилась настоящим хитом, снялись в нескольких фильмах и телешоу. Начав с подражания классикам американского рок-н-ролла (большое влияние на четверку оказало, например, творчество Элвиса Пресли), The Beatles пришли к собственному стилю.

Всемирное признание группа получила в 1963 году после выпуска сингла «Please Please Me». С этого момента на планете началось сумасшествие, получившее говорящее название «битломания».

Группа оказала большое влияние на развитие мировой музыки. Многие известные композиторы и исполнители брали с них пример. Кроме того, «битлы» впервые использовали некоторые новаторские разработки в области звукозаписи и съемок видеоклипов.

По версии журнала Rolling Stone, группа The Beatles занимает первое место в списке величайших исполнителей всех времен. В декабре 2015 года клуб The Cavern передал в дар городу Ливерпулю памятник музыкантам, который изобразил легендарную четверку идущей вдоль набережной.

16 января, в честь этой знаменитой группы, проводятся различные памятные мероприятия и кавер-концерты, а меломаны всего мира вновь включают песни, полюбившиеся людям всех возрастов, чтобы в очередной раз насладиться творчеством «Битлов».