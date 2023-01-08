Госпитализированного в пневмонией фигуриста Костомарова лишат пальцев ног

Российскому фигуристу Роману Костомарову будут ампутировать пальцы ног. По информации Telegram-канала Mash, операция планируется на ближайшее время. Врачи продолжают бороться за пальцы рук.
Роман Костомаров. Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Олимпийский чемпион был подключён к экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) больше пяти дней, из-за чего пострадали мелкие сосуды и началось отмирание тканей. Гангрена уже распространяется по пальцам нижних конечностей. Из-за того, что Костомаров остаётся на ИВЛ и, по прогнозам, будет на нём ещё долго, велик риск развития пневмонии и сепсиса.
Сейчас Роман дышит через трахеостому. Родные находятся с ним в палате и в тесном контакте с медиками.
Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион 2006 года в спортивных танцах, фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией.