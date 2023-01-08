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Российскому фигуристу Костомарову грозит ампутация ноги из-за некроза

Российские и немецкие врачи делают все, чтобы избежать ампутации ноги у фигуриста Романа Костомарова.

Каждое утро спортсмену делают УЗИ сосудов, берут анализы крови. Врачи борются с некрозом, если поврежденные клетки продолжат разрастаться, то придётся ампутировать ногу по колено. Сейчас некроз замечен на пальцах, пятке и начале стопы, сообщает Telegram-канал 112.

После стабилизации состояния Романа Костомарова планируют перевести к немецким врачам. Они же будут заниматься протезированием, если самый плохой прогноз сбудется и некроз продолжит распространяться.

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Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион 2006 года в спортивных танцах, фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией.