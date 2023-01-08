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Более 540 землетрясений зафиксировали сейсмологи в европейско-средиземноморском регионе

За последние двое суток в европейско-средиземноморском регионе зафиксировано более 540 землетрясений.

Об этом сообщается в Telegram-канале РИА Новости со ссылкой на данные европейских сейсмологов.

Напомним, 6 февраля подземные толчки ощутили на себе жители Абхазии, Грузии, Казахстана, Пакистана, Ливана, Армении, Гренландии и Израиля, колебания были зафиксированы в Краснодарском крае и республиках Северного Кавказа.

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Ранее заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН Алексей Завьялов рассказал, что серию турецких землетрясений сгенерировала восточная ветвь Анатолийского разлома.