Более 540 землетрясений зафиксировали сейсмологи в европейско-средиземноморском регионе

За последние двое суток в европейско-средиземноморском регионе зафиксировано более 540 землетрясений.
Об этом сообщается в Telegram-канале РИА Новости со ссылкой на данные европейских сейсмологов.
Напомним, 6 февраля подземные толчки ощутили на себе жители Абхазии, Грузии, Казахстана, Пакистана, Ливана, Армении, Гренландии и Израиля, колебания были зафиксированы в Краснодарском крае и республиках Северного Кавказа.
Ранее заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН Алексей Завьялов рассказал, что серию турецких землетрясений сгенерировала восточная ветвь Анатолийского разлома.