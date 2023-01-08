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Толчки от турецкого землетрясения дошли до Гренландии

Толчки от турецкого землетрясения ощущались даже в Гренландии, сообщает РИА Новости со ссылкой на датских сейсмологов.

Фото и видео: РИА Новости / Telegram

Землетрясения магнитудой около 6 баллов будут повторяться в Турции в течение нескольких дней, добавляют в РАН.

Новое землетрясение ощущалось в Дамаске, Латакии и ряде других провинций Сирии, толчки ощущались в столице Ливана Бейруте, в соцсетях публикуют видео с трясущимися люстрами.



Незначительные толчки после турецкого землетрясения фиксировались в Грузии, в российском городе Сочи и республиках – в Северной и Южной Осетии, Чечне, но они не были заметны для людей. Отголоски подземных толчков также отметили в Израиле.



В Крыму не зафиксировано подземных толчков после землетрясения в Турции, добавили российские сейсмологи.



Данных о пострадавших российских туристах в Турции не поступало, сообщило Минэкономразвития.



Сегодняшнее землетрясение (магнитуда 7,7) стало самым мощным в Турции с 1939 года, заявил президент страны Реджеп Эрдоган. Тогда погибли почти 33 тысячи человек, около 100 тысяч были ранены. В результате землетрясения, произошедшего 6 февраля, в Турции погибли 1014 человек, ранены 5 385. Прогнозировать точное количество жертв, по словам президента, сейчас невозможно.





В Турции приостановили проведение всех спортивных мероприятий - до дальнейшего уведомления.

Число погибших при землетрясении в Сирии возросло до 371, пострадали еще 1089 человек.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры с министром обороны Турции, выразил соболезнования и предложил всю необходимую помощь. Министр обороны Турции пообещал подготовить конкретные предложения.

Япония объявила, что направит группу спасателей в Турцию. Страны ЕС объявили об отправке 10 поисково-спасательных групп, Чехия отправляет 68 пожарных, Узбекистан - группу специалистов.

Об отправке более 50 спасателей также заявила Молдавия (и попросила ЕС и НАТО предоставить самолет).

Напомним, землетрясение магнитудой 7,8 произошло утром в понедельник на юге Турции и сопровождалось мощными афтершоками.

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