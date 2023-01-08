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Причины землетрясения в Турции назвал сейсмолог

Серию турецких землетрясений сгенерировала восточная ветвь Анатолийского разлома. Об этом рассказал заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН Алексей Завьялов.

«Эту серию турецких землетрясений сгенерировала восточная ветвь Анатолийского разлома. На север он дотягивается до Греции, а на восток — до Гималаев. На Северо-Анатолийском разломе в XX веке произошло несколько сильных, социально значимых землетрясений. Последнее из них — Измитское — было в 1999 году. Тогда число жертв превысило 17 тысяч человек. А вот на Восточно-Анатолийском разломе за 100 с лишним лет не было сильных землетрясений. Умеренные были, так как это активный разлом, он живет», — приводят слова сейсмолога «Известия».

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Территории Турции и Сирии, где 6 февраля произошло мощное землетрясение, не считались зонами высокой опасности — сильной сейсмической активности там не наблюдалось более 100 лет, отметил он.

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Причинами масштабных разрушений зданий он считает именно недооценку уровня рисков для этой местности, а также отсутствие регулярных проверок сохранности зданий со стороны местных властей. Ученый также рассказал, можно ли было спрогнозировать нынешнюю трагедию и как будут развиваться события в эпицентре землетрясения в ближайшие дни и недели.

«Это первое известное мощное сейсмическое событие именно на этой территории, поэтому оно стало неожиданным. Сейсмическую опасность явно недооценили, в результате проектировали и строили дома под более низкий уровень сейсмического воздействия, что и стало причиной достаточно масштабных разрушений. Здания не выдержали толчков такой мощности», — добавил Завьялов.