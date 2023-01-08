На руках лишенного стопы фигуриста Костомарова развился некроз

Правая нога Романа Костомарова вызывает опасение у врачей после операции. Кроме того, некроз развился еще и на руках спортсмена.
Роман Костомаров. Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Напомним, ранее фигуристу пришлось ампутировать левую стопу. Врачи делают все возможное, чтобы сохранить правую, но процесс отмирания клеток остановить сложно, уточнят Telegram-канал 112.
На руках, как и на ногах, развился некроз. Олимпийской чемпион не может сгибать пальцы. Также врачи постоянно делают спортсмену перевязки. Сам Костомаров находится в сознании.
Сегодня олимпийскому чемпиону исполнилось 46 лет.
Ранее сообщалось, что Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией.