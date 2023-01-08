Российскому фигуристу Роману Костомарову ампутировали стопу левой ноги.
Роман Костомаров. Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Тяжелая операция прошла 6 февраля. Врачи ставили цели убрать весь некроз и остановить процесс отмирания клеток. На одной ноге мёртвую часть ткани удалось зачистить. На второй зона поражения оказалось большой - пришлось полностью ампутировать голеностоп, сообщает Telegram-канал 112.
По информации ТАСС, фигуристу пришлось ампутировать обе стопы.
Сейчас Роман Костомаров находится в сознании. Врачи делают регулярные перевязки и берут анализы. Олимпийский чемпион находится под капельницей, температура после операции нестабильная.
Роману Костомарову 45 лет. Он стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в дуэте с Татьяной Навкой. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.
Ранее сообщалось, что Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией.