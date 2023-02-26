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Врачи заподозрили у фигуриста Костомарова повторный сепсис

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров постепенно приходит в себя. По информации «Известий», при этом у врачей есть подозрение, что у бывшего спортсмена снова начался сепсис, так как у него синеет одна рука.

Отмечается, что в ближайшее время с Костомаровым начнет работать психолог. Сейчас с ним постоянно находится его жена, бывшая фигуристка Оксана Домнина.

Врачи предупредили, что после стабилизации состояния фигуриста ждет длительная реабилитация.

Костомаров был госпитализирован 10 января. Перед этим он пожаловался на слабость и боли в груди. У него была диагностирована левосторонняя пневмония, которая, по некоторым данным, прогрессировала в двустороннюю.

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В начале февраля из-за развившейся гангрены ему провели операции по ампутации стоп и кистей рук. Эти действия привели к остановке некроза. Также у него диагностировали сепсис и гематому головного мозга.

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Кроме того, сообщалось, что у Костомарова наблюдаются проблемы с печенью из-за отека и большого количества лекарств. Фигурист был подключен к аппаратам ИВЛ и ЭКМО, в таком состоянии его доставили в Коммунарку.

2 марта источник сообщил, что Костомаров продолжает оставаться в стабильном состоянии. Отмечалось, что спортсмен постепенно приходит в себя, есть некоторые улучшения.

На следующий день, 3 марта, стало известно, что врачи больницы в Коммунарке попробуют вывести Костомарова из медикаментозного сна. Плазмаферез (процедура по очистке крови), проводимый спортсмену, дает хорошие результаты и есть шансы на выздоровление.

4 марта сообщалось, что Костомаров начал приходить в сознание и немного двигаться, в его состоянии здоровья присутствует положительная динамика.