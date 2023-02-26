Госпитализированному в январе фигуристу Костомарову поменяли схему лечения

Состояние фигуриста Романа Костомарова немного улучшилось. Ему удалили трахеостому, сейчас фигурист находится в сознании. Врачи проверяют показатели крови каждые 6 часов.
Олимпийскому чемпиону поменяли схему лечения, которая дала положительный результат, сообщает Telegram-канал 112. Руку медики пока не трогают, рассчитывая на то, что кровоснабжение восстановится. Как только состояние Костомарова полностью стабилизуется, его ждёт длительная реабилитация.
Костомаров был госпитализирован 10 января. Перед этим он пожаловался на слабость и боли в груди. У него была диагностирована левосторонняя пневмония, которая, по некоторым данным, прогрессировала в двустороннюю.
В начале февраля из-за развившейся гангрены ему провели операции по ампутации стоп и кистей рук. Эти действия привели к остановке некроза. Также у него диагностировали сепсис и гематому головного мозга.
Кроме того, сообщалось, что у Костомарова наблюдаются проблемы с печенью из-за отека и большого количества лекарств.
5 марта стало известно, что фигурист постепенно приходит в себя, но при этом у врачей появилось подозрение, что у него снова начался сепсис, так как у него синеет рука. В связи с таким состоянием с Костомаровым будет работать психолог.