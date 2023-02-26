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Госпитализированному в январе фигуристу Костомарову поменяли схему лечения

Состояние фигуриста Романа Костомарова немного улучшилось. Ему удалили трахеостому, сейчас фигурист находится в сознании. Врачи проверяют показатели крови каждые 6 часов.

Олимпийскому чемпиону поменяли схему лечения, которая дала положительный результат, сообщает Telegram-канал 112. Руку медики пока не трогают, рассчитывая на то, что кровоснабжение восстановится. Как только состояние Костомарова полностью стабилизуется, его ждёт длительная реабилитация.

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Костомаров был госпитализирован 10 января. Перед этим он пожаловался на слабость и боли в груди. У него была диагностирована левосторонняя пневмония, которая, по некоторым данным, прогрессировала в двустороннюю.

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В начале февраля из-за развившейся гангрены ему провели операции по ампутации стоп и кистей рук. Эти действия привели к остановке некроза. Также у него диагностировали сепсис и гематому головного мозга.

Кроме того, сообщалось, что у Костомарова наблюдаются проблемы с печенью из-за отека и большого количества лекарств.

5 марта стало известно, что фигурист постепенно приходит в себя, но при этом у врачей появилось подозрение, что у него снова начался сепсис, так как у него синеет рука. В связи с таким состоянием с Костомаровым будет работать психолог.