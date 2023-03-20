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После взрыва в кафе в Петербурге госпитализированы 24 человека

В Санкт-Петербурге в результате взрыва в кафе один человек погиб, 25 пострадали, 24 госпитализированы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

Отмечается, что 24 пострадавших доставлены в медицинские учреждения Санкт-Петербурга, где врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.

Состояние шести оценивается как тяжелое, состояние 18 человек, в том числе подростка, - как средней и легкой степени тяжести.

«В учреждениях здравоохранения Санкт-Петербурга вся необходимая медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме», - добавили в пресс-службе.

Оказание помощи координирует Минздрав России и Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга, уточнили в министерстве.

Главным следственным управлением Следственного комитета РФ (СКР) по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство») по факту взрыва в кафе Street Food Bar №1, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, передает «Коммерсант».

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«По факту убийства общеопасным способом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ»,— говорится в сообщении СКР.

Взрывное устройство, сработавшее в кафе, было спрятано в статуэтку, которую военкору подарила поклонница, сообщил источник «РИА Новости» в правоохранительных органах. По данным источника агентства, статуэтку осматривали перед передачей, а девушка, которая ее принесла, была знакома с Владленом Татарским.

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По информации ТАСС, мощность взрывного устройства составила более 200 г тротила.

Организатор встречи, на которой выступал с лекцией о профессии военкора Владлен Татарский, дискуссионный клуб «Кибер Фронт Z» сообщил, что меры безопасности в кафе соблюдались, однако их оказалось недостаточно. По выходным клуб регулярно проводил в этом кафе встречи.

Фото: соцсети