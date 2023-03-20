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Подозреваемую в совершении подрыва кафе в Петербурге объявили в розыск

По подозрению в совершении подрыва кафе в Петербурге разыскивают девушку, утверждает Telegram-канал «112». Она присутствовала на встрече с военкором Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин).

Утверждается, что она спрятала взрывное устройство в статуэтку, которую позже подарила Татарскому, передает «Лента.ру».

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В петербургском кафе «Стрит-бар» в воскресенье, 2 апреля, произошел взрыв. По предварительным данным «112», в результате взрыва погиб один человек (военкор Владлен Татарский), еще шесть пострадали. По другим данным, пострадали 15 человек.