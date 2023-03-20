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СМИ: военкор Владлен Татарский погиб при взрыве в петербургском кафе

Военный корреспондент Владлен Татарский погиб при взрыве в петербургском кафе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Татарский - известный военкор. На его канал в «Телеграме» подписано более 560 тысяч человек. Там он освещал боевых действия на Украине.

Как сообщалось ранее, взрыв прогремел в воскресенье вечером. В результате происшествия есть минимум один погибший и шесть раненых, передает «МК». По другим данным, количество пострадавших больше и составляет 16 человек.

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Фото: mk.ru, социальные сети