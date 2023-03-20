Финляндия официально вступила в НАТО

Финляндия передала США документ о присоединении к НАТО и официально стала 31-м членом Североатлантического альянса, что означает завершение формальной процедуры присоединения страны к НАТО.
Документы о присоединении новых членов хранятся в США, сообщает РИА Новости.
Ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в Брюсселе подписал договор о вступлении страны в Организацию Североатлантического договора.
Это стало возможным после того, как Турция сняла свои претензии к Хельсинки и ратифицировала членство североевропейской страны в Североатлантическом альянсе.
Присоединение к западному военному блоку Финляндии, которая имеет границу с Россией протяженностью 1340 километров, более чем вдвое увеличит размер границы НАТО с Россией.