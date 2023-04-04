Политика

Глава МИД Финляндии подписал документ о вступлении страны в НАТО

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в Брюсселе подписал договор о вступлении страны в Организацию Североатлантического договора.

Ожидается, что в 15.30 мск финский министр передаст подписанный документ госсекретарю США Энтони Блинкену. После этого Финляндия официально станет 31-м членом НАТО, сообщает РИА Новости.

Это стало возможным после того, как Турция сняла свои претензии к Хельсинки и ратифицировала членство североевропейской страны в Североатлантическом альянсе.

Присоединение к западному военному блоку Финляндии, которая имеет границу с Россией протяженностью 1340 километров, более чем вдвое увеличит размер границы НАТО с Россией.