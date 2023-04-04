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Политика

Глава МИД Финляндии подписал документ о вступлении страны в НАТО

04.04.2023 14:50|ПсковКомментариев: 0

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в Брюсселе подписал договор о вступлении страны в Организацию Североатлантического договора. 

Ожидается, что в 15.30 мск финский министр передаст подписанный документ госсекретарю США Энтони Блинкену. После этого Финляндия официально станет 31-м членом НАТО, сообщает РИА Новости.

Это стало возможным после того, как Турция сняла свои претензии к Хельсинки и ратифицировала членство североевропейской страны в Североатлантическом альянсе.

Присоединение к западному военному блоку Финляндии, которая имеет границу с Россией протяженностью 1340 километров, более чем вдвое увеличит размер границы НАТО с Россией.

Теги: #нато
Источник: Псковская Лента Новостей
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