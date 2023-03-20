Россиянку депортируют с острова Бали за обнаженное фото на фоне священного растения

Дом поэта в Михайловском закрывается на санитарные дни до 25 апреля

Тхэквондисты из Пскова планируют отправиться на чемпионат мира в Европу

В Петербурге подросток устроил стрельбу в школе

Встретиться с домашним лисом смогут псковичи на пасхальной ярмарке 16 апреля

Дмитрий Барабанов: Жители должны жаловаться на управляющие компании в прокуратуру

Сергей Вострецов: В любом случае День Победы отмечали и будем отмечать

Менее трех недель остается у псковичей для отчета о полученных доходах

Очередной пал травы зафиксировали в Палкинском районе

Tele2 подготовилась к возобновлению турпотока из Китая в Россию