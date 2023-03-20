Россиянку депортируют с острова Бали за обнаженное фото на фоне священного растения

Власти индонезийского острова Бали решили депортировать россиянку за фотографию в обнаженном виде на фоне священного для местных жителей растения — эвкалипта.
По данным местного издания Detik, оголившаяся ради фото 40-летняя туристка была арестована иммиграционной полицией в среду, 12 апреля, и будет в ближайшее время выдворена с популярного азиатского острова, сообщает «Лента.ру».
«После окончания всех процедур заинтересованное лицо должна приобрести обратный билет в Россию», — заявил глава отдела иммиграции Минюста Бали.