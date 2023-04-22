Происшествия

Полсотни великолучан доверились мошенникам и лишились 16 млн рублей

16 миллионов рублей отдели 50 жителей Великих Лук телефонным мошенникам за первые три месяца 2023 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

«Несмотря на проводимую работу со стороны средств массовой информации, телевидения, радиостанций, банков и правоохранительных органов число людей, кто безоговорочно верит сказанной по телефону лжи, остается на достаточно высоком уровне», – отметили в ведомстве.

Только за I квартал текущего года в отношении великолучан совершили 50 преступлений. Суммы переводов преступникам денежных средств варьируются от нескольких десятков тысяч рублей до нескольких миллионов. Например, наибольшие суммы переводов составляют 2 790 000 рублей, 2 156 000 рублей, 2 000 000 рублей, 950 000 рублей, 722 000 рублей.

«И речь идет не обязательно о денежных средствах, имеющихся в копилках у людей. Зачастую, слепо доверяя телефонному собеседнику, люди успевают обзавестись несколькими кредитами с последующим их переводом или предоставить доступ к личному кабинету портала госуслуг. При этом не стоит с иронией относится к серьезности проблемы и с удивлением относится к действиям потерпевших. Большинство людей после осознания потери сами указывают, что неоднократно слышали о телефонном мошенничестве, кражах с банковских карт, дистанционном оформлении кредитов», – добавили в прокуратуре.